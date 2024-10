Terremoto in giunta a Campi Bisenzio | M5S esce da maggioranza

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)in. Il Movimento 5 Stelledalladel sindaco Andrea Tagliaferri con le dimissioni degli assessori Giulia Della Giovampaola e Davide Baldazzi. Tagliaferri eletto alle amministrative 2023 con coalizione liste civiche sinistra e M5S. Battendo al ballottaggio il candidato Pd Leonardo Fabbri. Tagliaferri: “Ho ricevuto le dimissioni dei due assessori comunali Giulia Della Giovampaola e Davide Baldazzi, che desidero ringraziare per il loro impegno in questo anno particolarmente complesso e difficile. Grazie al loro prezioso contributo, siamo riusciti a raggiungere molti obiettivi importanti per la comunità. La fiducia che questa amministrazione ha sempre riposto in Giulia e Davide non è mai venuta meno”.