Quotidiano.net - Superato il test del rating: "Le prospettive sono rosee". Detrazioni, si cambia

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 19 ottobre 2024) La manovra è un cantiere aperto, anche dopo il varo da parte del Consiglio dei ministri. Per ilo definitivo bisognerà attendere ancora qualche giorno. Ma i tecnici del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti,già al lavoro per le limature, soprattutto sulle destrazioni fiscali, dove l’effetto combinato del tetto di spesa modulato in relazione al reddito e al nucleo familiare potrebbe comportare aumenti di imposte anche sul ceto medio, a quota 50mila euro di reddito. Il taglio complessivo, circa un miliardo si scaricherà soprattutto su single, coppie e pensionati. ILNel frattempo, l’Italia ha passato indenne l’esame delle principali agenzie di