Sorrento-Benevento, le parole di Auteri: "Bravi nelle occasioni e nella gestione" (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDetto e fatto. Alla vigilia mister Auteri aveva chiesto ai suoi ragazzi una prova da squadra matura per fugare i dubbi sulla forza del Benevento anche lontano dal "Ciro Vigorito". E' andata esattamente così, con i giallorossi che hanno tramortito il Sorrento con tre reti in appena 25? minuti mettendo la vittoria subito in cassaforte in maniera autoritaria da vera capolista. Queste le parole di Auteri nella sala stampa del "Viviani". AVVERSARI – "Loro sono una buona squadra, ma noi siamo partiti bene. Sul sintetico è possibile fare scorrere la palla. La squadra è stata brava ad aggredire gli avversari creando tante situazioni importanti. Poi siamo stati Bravi anche a concretizzare. I ragazzi mi sono piaciuti anche nella gestione a parte dei piccoli momenti. La nostra attitudine è quella di andare sempre forte e ci porta ad essere un po' frenetici.

Verso Sorrento-Benevento - le parole di Auteri : “Gara non decisiva ma importante per capire il nostro futuro” - Come sempre sono fondamentali i principi di squadra”. Nel nostro dna c’è giocare per vincere”. FERRARA – “E’ un giocatore di grande qualità e può giocare dal 1?. Non è una gara determinante ma importante per capire quale sarà il nostro immediato futuro”. Ogni fondo ha le proprie caratteristiche ma ci si adegua subito”. (Anteprima24.it)

Sorrento-Benevento - i convocati di Auteri - it. . Regolarmente in lista Prisco che era uscito in anticipo nell’ultimo turno con il Latina solo per precauzione. Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 10^ giornata del campionato di Serie C Now, Sorrento-Benevento. (Anteprima24.it)

Benevento-Latina - le parole di Auteri : “Ho un grande gruppo fatto di ragazzi che stanno bene insieme” - Tra i ragazzi c’è grande intesa. Fa parte di un gruppo sano in cui ci sono valori morali importanti”. PRISCO – “Niente di particolare. E’ passata solo una parte del campionato, questi dati sono solo parziali. NUNZIANTE – “Ha fatto una grande parata nel finale essendo molto bravo e reattivo. . Oggi ad esempio ho scelto Tosca e non Capellini. (Anteprima24.it)