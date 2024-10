Scarpinato e De Raho come Caselli nel 2005: stessi mandanti e stesso movente (Di sabato 19 ottobre 2024) Quello che sta accadendo in Commissione Antimafia contro Federico Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato, parlamentari del M5S, ricorda quanto accadde contro Gian Carlo Caselli: i mandanti appartengono alla stessa “famiglia” politica e pure il movente. Nella vicenda di cui fu protagonista Gian Carlo Caselli ebbe poi un ruolo emendativo ma inutile la Corte Costituzionale, la quale oggi è infatti il principale oggetto della libidine autoritaria del governo che così, memore di quanto accadde allora, cerca di evitare in partenza qualunque possibile controllo a posteriori dei propri eccessi legislativi. Il cerchio pare destinato a chiudersi in maniera ancora più ermetica di allora e non riesco a capire perché su una situazione tanto grave le opposizioni non trovino lo slancio per una iniziativa pubblica unitaria di denuncia. Ilfattoquotidiano.it - Scarpinato e De Raho come Caselli nel 2005: stessi mandanti e stesso movente Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Quello che sta accadendo in Commissione Antimafia contro Federico Cafiero Dee Roberto, parlamentari del M5S, ricorda quanto accadde contro Gian Carlo: iappartengono alla stessa “famiglia” politica e pure il. Nella vicenda di cui fu protagonista Gian Carloebbe poi un ruolo emendativo ma inutile la Corte Costituzionale, la quale oggi è infatti il principale oggetto della libidine autoritaria del governo che così, memore di quanto accadde allora, cerca di evitare in partenza qualunque possibile controllo a posteriori dei propri eccessi legislativi. Il cerchio pare destinato a chiudersi in maniera ancora più ermetica di allora e non riesco a capire perché su una situazione tanto grave le opposizioni non trovino lo slancio per una iniziativa pubblica unitaria di denuncia.

