Rapinatore ucciso a Milano, scarcerati i gestori del bar: andranno ai domiciliari (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Saranno scarcerati Chongbing Liu e Zhou Shu, i gestori del bar di viale Giovanni da Cermenate, accusati dell'omicidio di Eros Di Ronza, che giovedì scorso aveva cercato di rubare alcuni 'Gratta e vinci' dal loro bar di via Cermenate a Milano. Il 37enne è stato ucciso a forbiciate. Il gip di Milano Tiziana Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – SarannoChongbing Liu e Zhou Shu, idel bar di viale Giovanni da Cermenate, accusati dell'omicidio di Eros Di Ronza, che giovedì scorso aveva cercato di rubare alcuni 'Gratta e vinci' dal loro bar di via Cermenate a. Il 37enne è statoa forbiciate. Il gip diTiziana

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scarcerati i gestori del bar che hanno ucciso il ladro di Gratta e Vinci con 20 forbiciate : disposti i domiciliari - Al momento zio e nipote si trovano ancora al carcere di San Vittore, in attesa di poter essere trasferiti al proprio domicilio. Il gip di Milano Tiziana Gueli ha invece disposto la scarcerazione per i due uomini, zio e nipote, concedendo a entrambi gli arresti domiciliari. Trentasei le ferite complessive rilevate dal medico legale. (Ilfattoquotidiano.it)

Milano - l’omicidio del ladro. Scarcerati i gestori del bar : “Manifestazione di rabbia e di frustrazione” - “Lo stato di choc in cui sono stati trovati dalla polizia testimonia però la presa di coscienza e la disperazione per la commissione di un gesto così grave che forse loro stessi non ritenevano possibile”, conclude. L'articolo Milano, l’omicidio del ladro. Ma “il fatto delittuoso maturato in un contesto particolare” sarebbe il fatto che l’omicidio sarebbe stato il frutto di ... (Dayitalianews.com)

Ladro ucciso - scarcerati gestori bar - 31 Il gip di Milano, Tiziana Gueli, ha disposto la scarcerazione e ha concesso gli arresti domiciliari a Zhou Shu e Chongbing Liu, accusati dell'assassinio di Eros Di Ronza, l'uomo che si era introdotto furtivamente nel loro bar e aveva rubato alcune schede di Gratta e Vinci. Secondo il gip l'agire dei due titolari del bar era motivato da "manifestazione di rabbia e frustrazione" perché ... (Televideo.rai.it)