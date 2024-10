Quando torna Sinner? Breve pausa, poi gli ultimi tre impegni del 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si incontreranno nella finale del Six Kings Slam, torneo d‘esibizione in corso a Riad, in Arabia Saudita, poi i due tennisti avranno lo stesso programma fino a fine stagione. Entrambi, infatti, torneranno in Europa e si concederanno una settimana di pausa. L’azzurro e l’iberico, successivamente, saranno impegnati nell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, torneo che si disputerà dal 28 ottobre al 3 novembre, poi si concederanno un’altra settimana di pausa, evitando di scendere in campo nell’ultima settimana di tornei dell’ATP Tour prima del gran finale di stagione. Oasport.it - Quando torna Sinner? Breve pausa, poi gli ultimi tre impegni del 2024 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Jannike lo spagnolo Carlos Alcaraz si incontreranno nella finale del Six Kings Slam, torneo d‘esibizione in corso a Riad, in Arabia Saudita, poi i due tennisti avranno lo stesso programma fino a fine stagione. Entrambi, infatti, torneranno in Europa e si concederanno una settimana di. L’azzurro e l’iberico, successivamente, saranno impegnati nell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, torneo che si disputerà dal 28 ottobre al 3 novembre, poi si concederanno un’altra settimana di, evitando di scendere in campo nell’ultima settimana di tornei dell’ATP Tour prima del gran finale di stagione.

