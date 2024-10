Primavera, il Torino vince il Derby della Mole: Juventus battuta 1-0 e superata in classifica (Di sabato 19 ottobre 2024) L’ottava giornata del Campionato Primavera 1 2024/2025 vede la vittoria del Torino nel Derby della Mole. I granata di mister Tufano hanno infatti battuto la Juventus 1-0, grazie al gol messo a segno da Raballo dopo appena sei minuti dal fischio d’inizio. Al “Valentino Mazzola” di Orbassano arriva quindi un successo importante per il Toro, che centra la quarta vittoria consecutiva superando in classifica proprio i bianconeri. Adesso il Torino è infatti a quota 15 in classifica, contro i 13 degli storici rivali. Primavera, il Torino vince il Derby della Mole: Juventus battuta 1-0 e superata in classifica SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’ottava giornata del Campionato1 2024/2025 vede la vittoria delnel. I granata di mister Tufano hanno infatti battuto la1-0, grazie al gol messo a segno da Raballo dopo appena sei minuti dal fischio d’inizio. Al “Valentino Mazzola” di Orbassano arriva quindi un successo importante per il Toro, che centra la quarta vittoria consecutiva superando inproprio i bianconeri. Adesso ilè infatti a quota 15 in, contro i 13 degli storici rivali., ilil1-0 einSportFace.

Primavera. Ko contro il Torino. Azzurrini avanti poi si spenge la luce - Reti: 1’ Trdan; 17’ Popov; 18’ e 64’ Franzoni; 61’ Gabellini. Pronti via e gli azzurrini passano subito in vantaggio con Trdan su assist di Bacciardi. Ci. Arbitro: Ancora di Roma 1. Nel finale, seppur in maniera confusionaria, l’Empoli ha le occasioni per pareggiare (rete annullata ad Akpa-Chukwu per fuorigioco), ma il Toro tiene bene e in contropiede va anche due volte vicino al poker. (Sport.quotidiano.net)

Frana in Savoia - ancora semaforo rosso per i treni diretti Torino-Parigi : sospesi fino a primavera 2025 - Ancora semaforo rosso per la riapertura della la circolazione ferroviaria in Savoia bloccata per una frana che ha chiuso i collegamenti diretti tra l'Italia e Parigi. Il dipartimento e la prefettura del dipartimento francese, in collaborazione con Sncf Réseau e Sftrf, hanno reso noto lo... (Torinotoday.it)

Torino - allenamento allo Stadio : 3000 tifosi al Grande Torino e amichevole con la Primavera - poi Vanoli perde Ilkhan. Il racconto LIVE - Detto […]. Allenamento a porte aperte per il Torino di Paolo Vanoli, il racconto live minuto per minuto della seduta dei granata allo Stadio Olimpico (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Riporta il Toro tra la gente, era stato chiesto a Paolo Vanoli, da un gruppo di tifosi durante il ritiro di Pinzolo. (Calcionews24.com)