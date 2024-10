Porto San Giorgio, trovata morta una donna: indagano le autorità. Non si esclude nessuna pista (Di sabato 19 ottobre 2024) Porto SAN Giorgio - Una donna è stata trovata morta all'interno di un alloggio a Porto San Giorgio, nella zona sud della città. Inutili i soccorsi.LEGGI Corriereadriatico.it - Porto San Giorgio, trovata morta una donna: indagano le autorità. Non si esclude nessuna pista Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di sabato 19 ottobre 2024)SAN- Unaè stataall'interno di un alloggio aSan, nella zona sud della città. Inutili i soccorsi.LEGGI

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aggressione e furto sul lungomare di Porto San Giorgio : arrestato un giovane con precedenti - Dopo un breve scambio di parole, il 22enne ha colpito il malcapitato con un violento pugno, facendolo cadere a terra. In quel momento, ha afferrato la collana, fuggendo rapidamente lungo il lungomare. Ultimo aggiornamento il 19 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . Un 22enne di origini marocchine, con un passato di reati penali, è stato denunciato dai Carabinieri a seguito ... (Gaeta.it)

Open Day di Vela a Porto San Giorgio : un’opportunità per la disabilità e lo sport - Tra i partecipanti ci sarà Luca Savoiardi, presidente del CIP Marche, che ha rimarcato l’intento dell’evento: portare la consapevolezza tra i lavoratori infortunati che lo sport è un’opzione praticabile. Facebook WhatsApp Twitter Domani, Porto San Giorgio ospiterà un’importante iniziativa sportiva dedicata a tutte le persone con disabilità che desiderano avvicinarsi alla vela. (Gaeta.it)

Indagini sicure e documentate : il supporto di Investigazioni San Giorgio per privati e imprese - In queste situazioni, la discrezione che assicura Investigazioni San Giorgio è fondamentale. Le microspie possono essere utilizzate per rubare dati sensibili o per sorvegliare in modo illecito riunioni e conversazioni private. Un altro servizio chiave infatti è la bonifica microspie ambientali, un’operazione a scelta efficace e sicura per prevenire e neutralizzare minacce invisibili, come le ... (Bergamonews.it)