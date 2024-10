Piano di gestione del sito Unesco, al via il processo partecipato per l'aggiornamento (Di sabato 19 ottobre 2024) Nella mattina di venerdì 18, la Sala consiliare della Provincia ha ospitato il primo incontro di presentazione del percorso di aggiornamento del Piano di gestione del sito patrimonio mondiale Unesco 'Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po', promosso dal Comune di Ferrara Ferraratoday.it - Piano di gestione del sito Unesco, al via il processo partecipato per l'aggiornamento Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nella mattina di venerdì 18, la Sala consiliare della Provincia ha ospitato il primo incontro di presentazione del percorso dideldidelpatrimonio mondiale'Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po', promosso dal Comune di Ferrara

