Peglio affila le armi Occhio a Osteria Nuova

(Di sabato 19 ottobre 2024) In Prima Categoria si gioca per la quinta giornata. Sei gli anticipi. Il programma: Mercatellese- Tavernelle. Entrambe vengono da una sconfitta. Si gioca alle ore 15,30 al Comunale di Mercatello sul Metauro.- Atletico Mondolfo Marotta. A presentare il match è il diesse degli ospiti Paolo Pretelli: "Ci aspettiamo un avversario agguerrito e ben organizzato, il campo stretto e piccolo non ci favorisce". Si gioca al Comunale dialle ore 15,30. Muraglia-Maior. Il Muraglia che è ancora a digiuno di punti cerca la svolta, ma la Maior vorrà dire la sua. Si scende in campo Comunale di Muraglia alle ore 14,30.Real Metauro- Real Altofoglia. Si gioca a Villanova Montemaggiore (Colli al Metauro) alle ore 15,30.– Falco Acqualagna. Match tra due squadre con notevoli potenzialità . Si gioca al Comunale dialle ore 15,30.