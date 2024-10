Nubifragi e maltempo estremo, è allerta sull’Italia: le previsioni meteo (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ciclone sull'Italia con Nubifragi e maltempo estremo su tutta la Penisola. Sarà un fine settimana difficile dal punto di vista meteo, tra allerte rosse, piogge intense e acquazzoni sparsi. Queste le previsioni del tempo degli esperti per la giornata di oggi, 19 ottobre, e per i giorni a seguire. Mattia Gussoni, meteorologo del sito L'articolo Nubifragi e maltempo estremo, è allerta sull’Italia: le previsioni meteo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ciclone sull'Italia consu tutta la Penisola. Sarà un fine settimana difficile dal punto di vista, tra allerte rosse, piogge intense e acquazzoni sparsi. Queste ledel tempo degli esperti per la giornata di oggi, 19 ottobre, e per i giorni a seguire. Mattia Gussoni,rologo del sito L'articolo, è: leproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Rovesci e nubifragi. Sottocorona : ecco quanto dura il maltempo - Ma "resta questo asse da nord ovest verso l'Emilia Romagna, ancora con qualche fenomeno intenso", spiega l'esperto. Rovesci e temporali dunque sono attesi sempre sul basso Tirreno e lo Ionio, il centro della bassa pressione, dove cadranno "precipitazioni abbondantissime". Quali sono le regioni più coinvolte e quanto durerà? A rispondere a queste domande, nelle consuete previsioni meteo per La7, è ... (Iltempo.it)

Maltempo Siena - autista del bus salva padre e figlio bloccati in acqua durante il nubifragio - Protagonista del salvataggio è un 37enne, conducente di un bus di Autolinee Toscana. Il motore dell'auto era in panne per l'acqua alta a seguito del nubifragio che ieri ha colpito Siena. Intanto nel pomeriggio in Piemonte è esondato il Po.Continua a leggere . (Fanpage.it)