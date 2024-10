New Zealand vince la America’s Cup per la quinta volta: Ineos Britannia cede 7-2, Burling eguaglia i miti (Di sabato 19 ottobre 2024) Team New Zealand ha vinto la America’s Cup e ha alzato al cielo il trofeo sportivo più antico del mondo, imponendosi per la quinta volta nella massima competizione velica in campo internazionale. I Kiwi hanno dettato legge nella gara-9 disputata contro Ineos Britannia nelle acque di Barcellona, tramortendo il malcapitato sodalizio britannico e chiudendo la serie con un perentorio 7-2: il Defender è stato nitidamente più forte del Challenger of Record, incappando soltanto in un doppio passo falso dopo aver dominato le prime quattro regate. La Vecchia Brocca ha preso il via della Nuova Zelanda dopo le affermazioni del 1995, 2000, 2017, 2021: uno Yacht Club non festeggiava per tre volte consecutive da più di trent’anni, ovvero da quando il San Diego Yacht Club si impose nel 1987, 1988 e 1992. Oasport.it - New Zealand vince la America’s Cup per la quinta volta: Ineos Britannia cede 7-2, Burling eguaglia i miti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Team Newha vinto laCup e ha alzato al cielo il trofeo sportivo più antico del mondo, imponendosi per lanella massima competizione velica in campo internazionale. I Kiwi hanno dettato legge nella gara-9 disputata contronelle acque di Barcellona, tramortendo il malcapitato sodalizio britannico e chiudendo la serie con un perentorio 7-2: il Defender è stato nitidamente più forte del Challenger of Record, incappando soltanto in un doppio passo falso dopo aver dominato le prime quattro regate. La Vecchia Brocca ha preso il via della Nuova Zelanda dopo le affermazioni del 1995, 2000, 2017, 2021: uno Yacht Club non festeggiava per tre volte consecutive da più di trent’anni, ovvero da quando il San Diego Yacht Club si impose nel 1987, 1988 e 1992.

