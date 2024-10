Napoli, occhio all’Empoli: c’è un dato a favore dei toscani (Di sabato 19 ottobre 2024) Secondo l’agenzia OPTA il Napoli è la squadra contro cui l’Empoli ha vinto più gare nella massima serie calcistica italiana. Domani, alle ore 12:30, Empoli L'articolo Napoli, occhio all’Empoli: c’è un dato a favore dei toscani proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Napoli, occhio all’Empoli: c’è un dato a favore dei toscani Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Secondo l’agenzia OPTA ilè la squadra contro cui l’Empoli ha vinto più gare nella massima serie calcistica italiana. Domani, alle ore 12:30, Empoli L'articolo: c’è undeiproviene da ForzAzzurri.net.

Mercato Napoli - occhio a Bonny : spunta un altro club di Serie A - Mercato Napoli, nel mirino resta Bonny ma spunta anche il Milan Secondo quanto riportato in queste ore da Tuttomercatoweb, anche il Milan si sarebbe messo sulle tracce di Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003: la dirigenza rossonera lo ritiene un innesto ideale per età e valore economico, ed è per questo che nelle prossime ore alcuni osservatori del club lo visioneranno da vicino. (Spazionapoli.it)

Tardelli : «Il campionato mi sta divertendo. Scudetto? Occhio al Napoli…» - CAMPIONATO – «È divertente e pieno di sorprese, sia in negativo che in positivo. La squadra che più mi diverte è questo Napoli […]. Le parole di Marco Tardelli, ex calciatore della Juventus e della Nazionale, sulla lotta scudetto in Serie A. Tutti i dettagli in merito Marco Tardelli ha parlato a La Stampa della lotta scudetto in Serie A con il Napoli. (Calcionews24.com)

VALDIFIORI : “CONTE E SARRI MANIACALI. OCCHIO AL NAPOLI - HA UN VANTAGGIO. CALHANOGLU O LOBOTKA : ECCO CHI PREFERISCO” - Sarri? Non dico che la Fiorentina non era una buona squadra”. Adesso ci sono sempre meno giocatori che giocano davanti alla difesa. . Giocatori come Thuram, Maldini…speriamo ce ne siano sempre di più”. E’ stato bello. it. In quell’esperienza, c’era Verratti che arrivava dal PSG e contro l’Inghilterra giocai io. (Tvplay.it)