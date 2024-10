MotoGp, pole position e Sprint Race per Jorge Martin al Gp d’Australia (Di sabato 19 ottobre 2024) Jorge Martin conquista la pole position al Gran Premio di Australia di MotoGp e vince anche la Sprint Race. Sul tracciato di Phillip Island, lo spagnolo della Ducati-Pramac ha chiuso la gara breve davanti a Marc Marquez (Ducati-Gresini) e a Enea Bastianini (Ducati). Quarto posto per Francesco Bagnaia, che cede sei punti a Martin nella lotta per il titolo e ora si trova staccato di 16 punti dal leader della classifica. La gara è in programma domani mattina alle 5 ora italiana e Martin partirà davanti a tutti, dopo aver fatto segnare il miglior tempo in qualifica davanti a Marc Marquez. Terzo posto per un altro spagnolo Maverick Vinales su Aprilia. Quarto e quinto posto in griglia per Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia. Lapresse.it - MotoGp, pole position e Sprint Race per Jorge Martin al Gp d’Australia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024)conquista laal Gran Premio di Australia die vince anche la. Sul tracciato di Phillip Island, lo spagnolo della Ducati-Pramac ha chiuso la gara breve davanti a Marc Marquez (Ducati-Gresini) e a Enea Bastianini (Ducati). Quarto posto per Francesco Bagnaia, che cede sei punti anella lotta per il titolo e ora si trova staccato di 16 punti dal leader della classifica. La gara è in programma domani mattina alle 5 ora italiana epartirà davanti a tutti, dopo aver fatto segnare il miglior tempo in qualifica davanti a Marc Marquez. Terzo posto per un altro spagnolo Maverick Vinales su Aprilia. Quarto e quinto posto in griglia per Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia.

Griglia di partenza MotoGP - GP Australia 2024 : Martin pole - Bagnaia in seconda fila - Jorge Martin (Ducati) 2. Dopo le prove libere il grande favorito per la pole era Marc Marquez, capace di mettersi davanti a tutti al termine delle P2 con la pista che andata via via asciugandosi dopo la pioggia che era caduta nelle ore precedenti. 4 9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30. (Oasport.it)