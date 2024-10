Milano, scarcerati i baristi che hanno ucciso il ladro a forbiciate: «Disperati e frustrati, hanno perso il controllo» (Di sabato 19 ottobre 2024) Shu Zou, 30 anni, e suo zio Liu Chongbing, di 49, potranno uscire dal carcere: l’ha deciso la giudice per le indagini preliminari Tiziana Gueli, che sta seguendo il caso dell’omicidio di Eros Di Ronza, avvenuto dopo la rapina al bar-tabaccheria in viale Giovanni da Cermenate e per il quale sono accusati i due titolari dell’attività. L’uomo, un 37enne con precedenti penali, è stato ucciso con 36 forbiciate mentre stava tentando di portare via dei gratta e vinci. Per i due presunti autori dell’omicidio volontario, la giudice ha convalidato l’arresto, ma disponendo la misura dei domiciliari. Non è stata accolta, invece, la richiesta di riconoscere la legittima difesa avanzata dall’avvocato dei due proprietari del bar. Le motivazioni della decisione Alla gip Gueli, i due accusati sono apparsi «frustrati per altri rapine e Disperati per quanto commesso». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024) Shu Zou, 30 anni, e suo zio Liu Chongbing, di 49, potranno uscire dal carcere: l’ha deciso la giudice per le indagini preliminari Tiziana Gueli, che sta seguendo il caso dell’omicidio di Eros Di Ronza, avvenuto dopo la rapina al bar-tabaccheria in viale Giovanni da Cermenate e per il quale sono accusati i due titolari dell’attività. L’uomo, un 37enne con precedenti penali, è statocon 36mentre stava tentando di portare via dei gratta e vinci. Per i due presunti autori dell’omicidio volontario, la giudice ha convalidato l’arresto, ma disponendo la misura dei domiciliari. Non è stata accolta, invece, la richiesta di riconoscere la legittima difesa avanzata dall’avvocato dei due proprietari del bar. Le motivazioni della decisione Alla gip Gueli, i due accusati sono apparsi «per altri rapine eper quanto commesso».

