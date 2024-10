Meteo | Previsioni per domenica 20 ottobre (Di sabato 19 ottobre 2024) A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 20mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per domenica 20 ottobre Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 20mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero

Pallamano A Gold / La Macagi Cingoli torna subito in campo : domani a Merano il recupero della 3^ giornata - “Sicuramente la partita di sabato con Sassari – concorda capitan Diego Strappini – ci lascia un po’ l’amaro in bocca. 00) CLASSIFICA – Cassano Magnago 11, Bolzano 11, Raimond Sassari 10, Conversano 10*, Albatro Siracusa 8, Pressano 6, Brixen 5, Fasano 5, Alperia Merano 4*, Eppan 4, Macagi Cingoli 2*, Camerano 2, Publiesse Chiaravalle 2, Secchia Rubiera 0*. (Vallesina.tv)

Domani Giornata del tumore al seno metastatico - casi in aumento - Un numero in crescita grazie ai trattamenti sempre più innovativi e precisi. it. Buone notizie dalla ricerca, dunque, raccolte e trasmesse alla comunità scientifica e alle associazioni dei pazienti in occasione del convegno organizzato a Roma dall’Associazione Italiana Gruppi Oncologici Multidisciplinari (Aigom), e dedicato alla giornata mondiale sul tumore mammario metastatico del 13 ottobre, ... (Ildenaro.it)

Vola in cielo a soli 10 anni - giornata di lutto cittadino domani a Bucchianico per la piccola Maria - Una scomparsa che ha gettato nel dolore l'intera comunità che ora si stringe intorno alla famiglia della. Combatteva coraggiosamente da circa 6 anni contro una brutta malattia che purtroppo alla fine ha avuto la meglio. . . Si è spenta così a Bucchianico, a soli 10 anni, la piccola Maria Di Tullio. (Chietitoday.it)