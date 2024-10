Maltempo, evacuazioni in Emilia Romagna. Sicilia in ginocchio (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Ancora piogge e temporali su gran parte del Paese: la Protezione civile segnala allerta 'arancione' in Emilia-Romagna, Calabria, Veneto, Basilicata e Lombardia, e 'gialla' in 13 regioni. La struttura di bassa pressione posizionata sui mari italiani occidentali tende lentamente a muoversi verso la Tunisia, mantenendo condizioni di tempo perturbato su parte del sud, con precipitazioni diffuse e forti temporali specialmente sui settori ionici. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, domenica 20 ottobre, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, in particolare sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Agi.it - Maltempo, evacuazioni in Emilia Romagna. Sicilia in ginocchio Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Ancora piogge e temporali su gran parte del Paese: la Protezione civile segnala allerta 'arancione' in, Calabria, Veneto, Basilicata e Lombardia, e 'gialla' in 13 regioni. La struttura di bassa pressione posizionata sui mari italiani occidentali tende lentamente a muoversi verso la Tunisia, mantenendo condizioni di tempo perturbato su parte del sud, con precipitazioni diffuse e forti temporali specialmente sui settori ionici. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, domenica 20 ottobre, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, in particolare sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Maltempo - colpita ancora l'Emilia-Romagna. Sindaco Bologna : "Non uscite in strada" - Anche oggi, sabato 19 ottobre, precipitazioni e forti temporali sono scesi su gran parte delle regioni italiane, con fenomeni più persistenti ed intensi su parte della Pianura Padana e sulle regioni più meridionali. . Fino a fine giornata è allerta arancione sui settori dell'Emilia-Romagna non coperti da quella rossa, su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull'intero territorio di ... (Tg24.sky.it)

Maltempo - aeroporto di Palermo chiuso per allagamenti. Allerta rossa in Emilia-Romagna : al via evacuazioni - Piogge, temporali e nubifragi non risparmiano quasi nessuna regione: le maggiori criticità in Piemonte con l'allerta per il Po, osservata speciale anche l'Emilia-Romagna dove si temono evacuazioni preventive. Allagamenti anche in Sicilia. (Ilgiornale.it)

Maltempo - colpita ancora l'Emilia-Romagna. In Sicilia esonda il fiume Salso a Licata - Anche oggi, sabato 19 ottobre, precipitazioni e forti temporali sono scesi su gran parte delle regioni italiane, con fenomeni più persistenti ed intensi su parte della Pianura Padana e sulle regioni più meridionali. . Ancora una giornata di allerte meteo - con allarme rosso per rischio idraulico su alcune zone dell'Emilia-Romagna - ha aperto il weekend. (Tg24.sky.it)