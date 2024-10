Thesocialpost.it - Maltempo: evacuata d’urgenza un’intera famiglia

(Di sabato 19 ottobre 2024) Le forti piogge che da ieri notte stanno colpendo alcune zone delle Marche hanno causato allagamenti, smottamenti di terreno e la caduta di alberi sulle strade, mettendo a dura prova le infrastrutture e costringendo le autorità a intervenire in diverse località. Tra i casi più gravi, i vigili del fuoco sono stati costretti a evacuare unatra Fano e Marotta da un’abitazione allagata, utilizzando un mezzo anfibio. Maggiori criticità a Fano La zona più colpita al momento sembra essere quella di Fano e delle colline circostanti, dove si concentra il maggior numero di interventi per allagamenti in locali seminterrati, smottamenti e alberi caduti sulle strade. Complessivamente, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 50 interventi solo nella giornata odierna. Per supportare le squadre locali, il comando di Ascoli Piceno ha inviato personale aggiuntivo.