Lotta alla violenza di genere: da inizio anno 302 donne si sono rivolte all’associazione 'Rompi il Silenzio' (Di sabato 19 ottobre 2024) Coraggio, determinazione fino alla ribellione, ascolto, prevenzione. Tanti i messaggi scaturiti dall’interessante pomeriggio di ieri alla sala Manzoni, dove il movimento Confartigianato donne Impresa ha chiamato a raccolta cittadini e istituzioni sul tema ‘Indossa il coraggio: donne, cambiamento Riminitoday.it - Lotta alla violenza di genere: da inizio anno 302 donne si sono rivolte all’associazione 'Rompi il Silenzio' Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Coraggio, determinazione finoribellione, ascolto, prevenzione. Tanti i messaggi scaturiti dall’interessante pomeriggio di ierisala Manzoni, dove il movimento ConfartigianatoImpresa ha chiamato a raccolta cittadini e istituzioni sul tema ‘Indossa il coraggio:, cambiamento

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Storie di donne perseguitate" : una serata in memoria delle vittime di eccidi e di chi ha lottato per la giustizia - Una serata partecipata, dedicata alle donne e alla memoria di chi, ebree e non, ricordate nelle pietre d'inciampo, così come alla memoria delle donne vittime di mafia che hanno combattutto per i valori di legalita' e giustizia, è stata quella promossa giovedì scorso dal Circolo Aurora, nella... (Forlitoday.it)

Chi si deve vergognare? Gisele Pelicot sta facendo la storia della lotta alla violenza sulle donne - Leggi anche › Dal maschio alfa (misogino) al femminista, quali modelli per uomini in crisi › La misoginia estrema sarà considerata terrorismo. Non c’è di che stupirsi: le stime ci dicono che il novantaquattro per cento di vittime di stupri non denuncia. (Iodonna.it)

Carlotta Vagnoli : «Gli stereotipi di genere sono tanto subdoli da farci interpretare anche le grandi donne come pericolose» - La scrittrice, autrice e speaker radiofonica in un monologo teatrale all'Auditorium Parco della Musica di Roma esplora i luoghi comuni che ancora colpiscono le donne, anche nella letteratura. (Vanityfair.it)