LIVE – Lotto e Superenalotto oggi, sabato 19 ottobre 2024: numeri in DIRETTA (Di sabato 19 ottobre 2024) sabato 19 ottobre 2024 è il quarto ed ultimo appuntamento di questa settimana dedicata alle estrazioni del Lotto e del SuperenaLotto. Quattro giorni fa è stato centrato il 6 che ha portato nelle casse del fortunato/a quasi 90 milioni di euro. Si parte con il Lotto, di cui vi proponiamo le cinquine vincenti di ciascuna ruota, ovvero le dieci locali e in più quella Nazionale. Successivamente, riecco il momento dedicato al SuperenaLotto, di cui vi mostriamo il sestetto del concorso di stasera, compresi il numero Jolly e il numero Superstar. Ultimo spazio della serata quello delle attese vincite odierne: il montepremi del ‘6’ è sempre più alto e gli scommettitori sognano in grande. Appuntamento alle 20:00 con aggiornamenti in tempo reale dalla Sala Belli di Roma. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024)19è il quarto ed ultimo appuntamento di questa settimana dedicata alle estrazioni dele del Superena. Quattro giorni fa è stato centrato il 6 che ha portato nelle casse del fortunato/a quasi 90 milioni di euro. Si parte con il, di cui vi proponiamo le cinquine vincenti di ciascuna ruota, ovvero le dieci locali e in più quella Nazionale. Successivamente, riecco il momento dedicato al Superena, di cui vi mostriamo il sestetto del concorso di stasera, compresi il numero Jolly e il numero Superstar. Ultimo spazio della serata quello delle attese vincite odierne: il montepremi del ‘6’ è sempre più alto e gli scommettitori sognano in grande. Appuntamento alle 20:00 con aggiornamenti in tempo reale dalla Sala Belli di Roma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Estrazioni del Lotto - Superenalotto e 10eLotto oggi sabato 19 ottobre 2024 - Si possono giocare inoltre due numeri (ambo e ambetto), tre numeri (terno), quattro numeri (quaterna) o cinque numeri (cinquina). it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria) ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli (I numeri vincenti del concorso del Lotto, ... (Tpi.it)

Vinti 89 milioni al SuperEnalotto - è caccia al vincitore : “Non ha chiamato - forse non sa di aver vinto” - Secondo il titolare della tabaccheria "Fortuna", Paolo Rosà, potrebbe trattarsi di una persona dai 30 anni in su. Non si è ancora palesato il fortunato vincitore degli 89 milioni di euro del biglietto del SuperEnalotto dell'estrazione di martedì 15 ottobre. "Il tipico giocatore del SuperEnalotto" ha spiegato. (Fanpage.it)

Che fine ha fatto “Mister 90 milioni”? Parla il titolare della tabaccheria del Superenalotto - Il suo augurio per “Mister 90 milioni” è chiaro: “Gli auguro che sappia gestire questa fortuna e che possa godersi la vita“. (Continua a leggere dopo la foto) Un messaggio per il vincitore Nonostante il mistero, Rosà non nasconde che sarebbe felicissimo di incontrare il vincitore, specialmente se si rivelasse un suo cliente abituale. (Urbanpost.it)