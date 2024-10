LIVE – F1, GP Stati Uniti Austin 2024: la gara sprint in DIRETTA (Di sabato 19 ottobre 2024) La DIRETTA testuale della gara sprint del Gran Premio degli Stati Uniti. La F1 torna in scena dopo tre settimane di stop, dando inizio ad una tournée americana che vedrà il paddock impegnato in un’attesa triple header. La prima tappa del Circus è il COTA, il circuito di Austin, in Texas. Per la quarta volta nella stagione 2024, è previsto il format sprint, con team e piloti pronti ad affrontare due gare nel corso del fine settimana. La gara del sabato, più corta rispetto al Gran Premio, mette in palio la metà dei punti disponibili domenica. La griglia di partenza è decisa dallo ‘sprint shootout’, una qualifica dedicata e che non intacca l’ordine con cui si partirà nella corsa di domenica. L’appuntamento per la gara sprint è per sabato 19 ottobre alle ore 20:00 italiane. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Latestuale delladel Gran Premio degli. La F1 torna in scena dopo tre settimane di stop, dando inizio ad una tournée americana che vedrà il paddock impegnato in un’attesa triple header. La prima tappa del Circus è il COTA, il circuito di, in Texas. Per la quarta volta nella stagione, è previsto il format, con team e piloti pronti ad affrontare due gare nel corso del fine settimana. Ladel sabato, più corta rispetto al Gran Premio, mette in palio la metà dei punti disponibili domenica. La griglia di partenza è decisa dallo ‘shootout’, una qualifica dedicata e che non intacca l’ordine con cui si partirà nella corsa di domenica. L’appuntamento per laè per sabato 19 ottobre alle ore 20:00 italiane. Sportface.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 GP Stati Uniti - Sainz : “Non sono deluso - abbiamo fatto il massimo” - Mercedes era più veloce sul giro secco, anche George ha fatto qualche errorino ma ha comunque due decimi di vantaggio su tutti. . Cercheremo di rimontare”, sono queste le parole di Carlos Sainz, che ha concluso in quinta posizione le qualifiche sprint del Gran Premio degli Stati Uniti. Più o meno questo è il nostro valore, ma con il passo gara è una storia totalmente diversa. (Sportface.it)

F1 GP Stati Uniti - Leclerc : “Non un giro perfetto - abbiamo domani per recuperare” - Il mio giro non è stato perfetto, ma non ho fatto errori particolari. Con le medie andavamo bene, con le soft non avevamo passo per lottare per il primo posto. . “Per qualche motivo con le soft le Mercedes hanno guadagnato qualcosa. Può succedere, soprattutto quando si gira così poco. The post F1 GP Stati Uniti, Leclerc: “Non un giro perfetto, abbiamo domani per recuperare” appeared first on ... (Sportface.it)

F1 GP Stati Uniti - Norris : “Pensavo potesse andare peggio - giornata terribile” - The post F1 GP Stati Uniti, Norris: “Pensavo potesse andare peggio, giornata terribile” appeared first on SportFace. Poteva andare meglio, poteva andare peggio… Ma questo è quanto”. “Non è andata molto bene, sono quarto, non una grande giornata”. . “Ho fatto fatica per tutto il giorno onestamente, sia con il setup che con il bilanciamento della monoposto. (Sportface.it)