LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Vece e Predomo vogliono sorprendere! Attesa per le campionesse olimpiche Guazzini-Consonni (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28: Tra poco il via delle qualificazioni del Time Trial 500 metri femminile. la terz’ultima a partire sarà Miriam Vece. Queste le protagoniste: Nikola Seremak (POL) Emma Finucane (GBR) Mathilde Gros (FRA) Alessa-Catriona Propster (GER) Iana Burlakova (AIN) Marith Vanhove (BEL) Anis Amira Rosidi (MAS) Molly McGill (AUS) Paulina Petri (POL) Jiang Yulu (CHN) Kimberly Kalee (NED) Clara Schneider (GER) Alessia McCaig (AUS) Yuan Liying (CHN) Katy Marchant (GBR) Jessica Salazar Valles (MEX) Kyra Lamberink (NED) Yeung Cho Yiu (HKG) Sophie Capewell (GBR) Nurul Izzah Izzati Mohd Asri (MAS) Miriam Vece (ITA) Kristina Clonan (AUS) Martha Bayona Pineda (COL) 12. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Vece e Predomo vogliono sorprendere! Attesa per le campionesse olimpiche Guazzini-Consonni Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.28: Tra poco il via delle qualificazioni del Time Trial 500 metri femminile. la terz’ultima a partire sarà Miriam. Queste le protagoniste: Nikola Seremak (POL) Emma Finucane (GBR) Mathilde Gros (FRA) Alessa-Catriona Propster (GER) Iana Burlakova (AIN) Marith Vanhove (BEL) Anis Amira Rosidi (MAS) Molly McGill (AUS) Paulina Petri (POL) Jiang Yulu (CHN) Kimberly Kalee (NED) Clara Schneider (GER) Alessia McCaig (AUS) Yuan Liying (CHN) Katy Marchant (GBR) Jessica Salazar Valles (MEX) Kyra Lamberink (NED) Yeung Cho Yiu (HKG) Sophie Capewell (GBR) Nurul Izzah Izzati Mohd Asri (MAS) Miriam(ITA) Kristina Clonan (AUS) Martha Bayona Pineda (COL) 12.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : Bianchi e Vece avanzano! Attesa per Viviani e quartetto donne - 46: Si inserisce al settimo posto la messicana Verdugo Osuna con 11?081 14. 23: L’israeliano Yakovlev si aggiudica l’ultima batteria del keirin davanti a Hoogland 14. 10: Questi i protagonisti della terza batteria: Mateusz Rudyk (POL) Kaiya Ota (JPN) Cristian David Ortega Fontalvo (COL) Muhammad Ridwan Sahrom (MAS) Ryan Elliott (AUS) 15. (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : Vece avanti nella sprint! Attesa per Viviani e quartetto donne - Entra Rosidi 14. 31: McGill si inserisce al secondo posto con 11?127 14. E’ il momento di Miriam Vece 14. 16: E’ il momento di Stefano Moro, inserito in una serie molto equilibrata. 42: Quarto posto per la canadese Orban con 10?971 14. 37: Secondo posto per la cinese Yuan con 10?773 14. 13. 20: Questi i protagonisti dell’ultima serie: Jeffrey Hoogland (NED) Mikhail Yakovlev (ISR) Jair Tjon En ... (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Olimpiadi Parigi in DIRETTA : Vece costretta ai ripescaggi nello sprint femminile - 59 Ricordiamo che nel pomeriggio, alle 18. 01 In pista ora la britannica Sophie Capewell e la malese Nurul Izzah Izzati Mohd Asri. 55 Emma Finucane e Marlena Karwacka per la seconda gara. 28 Dicevamo? QUARTO RECORD OLIMPICO! Mathilde Gros segna un 10. 15. 15. 067. 15. 14. 13. 31 Entra tra le ventiquattro anche Martha Bayona Pineda, ottava provvisoria in 10. (Oasport.it)