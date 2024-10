LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: quinte Guazzini/Consonni nella madison (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.44 La Gran Bretagna si aggiudica l’ultimo sprint e riesce a arpionare proprio all’ultimo la terza posizione. Medaglia d’oro per la Danimarca a quota 46 punti, due in più rispetto alla Francia seconda. Quarti i Paesi Bassi (39), quinta l’Italia a tredici lunghezze dal podio. 19.43 Consonni è un po’ indietro però, difficilmente arriverà il podio. 19.43 Tira dritto Guazzini! L’Italia può ancora salire sul podio vincendo l’ultimo sprint che mette in palio punti doppi. 19.41 La Gran Bretagna si aggiudica lo sprint numero undici e sale a quota 32, superando l’Italia per la quarta piazza. La Francia si porta a -5 dalla Danimarca, i Paesi Bassi devono difendere un punto sulla Gran Bretagna. 19.40 La Danimarca guadagna il giro! Prima piazza provvisoria per le nordiche, Italia che ora esce dal podio. 19. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: quinte Guazzini/Consonni nella madison Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.44 La Gran Bretagna si aggiudica l’ultimo sprint e riesce a arpionare proprio all’ultimo la terza posizione. Medaglia d’oro per la Danimarca a quota 46 punti, due in più rispetto alla Francia seconda. Quarti i Paesi Bassi (39), quinta l’Italia a tredici lunghezze dal podio. 19.43è un po’ indietro però, difficilmente arriverà il podio. 19.43 Tira dritto! L’Italia può ancora salire sul podio vincendo l’ultimo sprint che mette in palio punti doppi. 19.41 La Gran Bretagna si aggiudica lo sprint numero undici e sale a quota 32, superando l’Italia per la quarta piazza. La Francia si porta a -5 dalla Danimarca, i Paesi Bassi devono difendere un punto sulla Gran Bretagna. 19.40 La Danimarca guadagna il giro! Prima piazza provvisoria per le nordiche, Italia che ora esce dal podio. 19.

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Martin per la spallata - Bagnaia cerca la reazione - Pertanto, mancando quattro round (ivi compreso questo) alla chiusura dell’annata, sarà necessario non accumulare altro ritardo nei confronti dell’iberico. Sul circuito di Phillip Island apprestiamoci a vivere una gara molto intensa in cui non soltanto la massimizzazione della prestazione farà la differenza. (Oasport.it)

LIVE Djokovic-Nadal 6-2 - 3-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il serbo si salva da 15-40 - 3-1 Gioco Djokovic: con un numero in corsa il serbo vince il quarto gioco. 0-30 Il serbo va fuori giri con il dritto in uscita dal servizio. 30-15 Scappa in lunghezza la risposta di Nadal. 30-15 Ace, il secondo della partita per lo spagnolo. Negli ultimi minuti la palla di Nadal, soprattutto con il dritto, sembra viaggiare maggiormente. (Oasport.it)

LIVE – Napoli-Cremona 7-2 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Testa a testa tra due squadre che sono ancora alla caccia dei primi punti di questa nuova stagione. Il live in diretta di Napoli-Cremona, sfida valida per la 4^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. 19. . COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE ... (Sportface.it)