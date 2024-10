Licata sott'acqua, esonda il Sanso: persone sui tetti delle auto. Diluvio a Catania, moto trascinata dal fiume (Di sabato 19 ottobre 2024) Il fiume Salso è esondato in più punti a Licata , nell’Agrigentino per la pioggia caduta copiosa in quell'area. Gli abitanti di alcune abitazione della zona stanno abbandonando le case per precauzione. Alcune persone per mettersi in salvo sono salite sui tetti delle auto e i vigili del fuoco sono al lavoro per soccorrerli. Il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana sta inviando Feedpress.me - Licata sott'acqua, esonda il Sanso: persone sui tetti delle auto. Diluvio a Catania, moto trascinata dal fiume Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 19 ottobre 2024) IlSalso èto in più punti a, nell’Agrigentino per la pioggia caduta copiosa in quell'area. Gli abitanti di alcune abitazione della zona stanno abbandonando le case per precauzione. Alcuneper mettersi in salvo sono salite suie i vigili del fuoco sono al lavoro per soccorrerli. Il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana sta inviando

Oltre 500mila persone hanno lasciato la Sicilia negli ultimi 20 anni. A Campobello di Licata il festival che celebra il coraggio dei giovani che restano : “Occorre investire su istruzione e trasporti” - Mentre 560mila persone hanno abbandonato la Sicilia negli ultimi due decenni, un vento di sfida e di speranza soffia da Campobello di Licata. A Campobello di Licata il festival che celebra il coraggio dei giovani che restano: “Occorre investire su istruzione e trasporti” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)