Leao in panchina, Capello: «Segnale forte di Fonseca su chi comanda, è giusto che prenda decisioni forti. I compagni devono fare questo con Rafa. E lui deve saper reagire» (Di sabato 19 ottobre 2024) L’ex Milan Fabio Capello ha commentato la decisione del tecnico portoghese di estromettere Leao dai titolari Leao escluso da Fonseca nell’undici di partenza che opporrà il Milan all’Udinese. Il provvedimento naturalmente fa discutere. Ne parla Fabio Capello, opinionista de La Gazzetta dello Sport, ex allenatore che in carriera ha affrontato casi anche più spinosi di Calcionews24.com - Leao in panchina, Capello: «Segnale forte di Fonseca su chi comanda, è giusto che prenda decisioni forti. I compagni devono fare questo con Rafa. E lui deve saper reagire» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) L’ex Milan Fabioha commentato la decisione del tecnico portoghese di estrometteredai titolariescluso danell’undici di partenza che opporrà il Milan all’Udinese. Il provvedimento naturalmente fa discutere. Ne parla Fabio, opinionista de La Gazzetta dello Sport, ex allenatore che in carriera ha affrontato casi anche più spinosi di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Udinese - Capello sta con Fonseca : “Complimenti per il coraggio”. Poi punge Leao e su Ibrahimovic … - Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Milan-Udinese, commentando le scelte di Paulo Fonseca. (Pianetamilan.it)

Milan-Udinese - Capello : “Fonseca ha fatto bene. Leao? Per il bene della squadra …” - Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Milan-Udinese, commentando le scelte di Paulo Fonseca. (Pianetamilan.it)

Milan - Capello punge : “Prima si sapeva chi calciava i rigori”. Poi attacca Leao - Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni tornando a parlare di Fiorentina-Milan e attaccando Rafael Leao. (Pianetamilan.it)