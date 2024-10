Le polpette di melanzane, fritte o al forno: ecco come preparare un piatto gustoso INGREDIENTI E RICETTA (Di sabato 19 ottobre 2024) Le polpette di melanzane sono un piatto gustoso e versatile della cucina italiana, perfetto come antipasto, secondo o anche come contorno. ecco la RICETTA semplice per prepararle: INGREDIENTI: 2 melanzane medie 2 uova 100 g di pane raffermo (o pangrattato) 50 g di parmigiano grattugiato 1 spicchio d'aglio Prezzemolo fresco tritato Sale e pepe q.b. Olio extravergine d'oliva Olio per friggere (se preferisci Feedpress.me - Le polpette di melanzane, fritte o al forno: ecco come preparare un piatto gustoso INGREDIENTI E RICETTA Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 19 ottobre 2024) Ledisono une versatile della cucina italiana, perfettoantipasto, secondo o anchecontorno.lasemplice per prepararle:: 2medie 2 uova 100 g di pane raffermo (o pangrattato) 50 g di parmigiano grattugiato 1 spicchio d'aglio Prezzemolo fresco tritato Sale e pepe q.b. Olio extravergine d'oliva Olio per friggere (se preferisci

