La sbandierata transizione energetica delle compagnie petrolifere è una farsa (Di sabato 19 ottobre 2024) Le compagnie petrolifere non smettono di sorprenderci, ma forse la parola giusta è "deluderci". L'ultima mossa di BP, che ha tagliato di un bel 15 per cento il suo obiettivo di riduzione della produzione di petrolio e gas, non è certo una sorpresa per chi ha seguito le precedenti promesse con un briciolo di scetticismo. Era il 2020 quando BP, in piena crisi d'immagine dopo il disastro del Golfo del Messico, si era impegnata a ridurre la produzione del 40 per cento entro il 2030. Oggi quella cifra è magicamente scesa al 25 per cento. Perché ascoltare l'Aie quando si possono trivellare altri miliardi? Siamo abituati ai ripensamenti delle grandi aziende del settore. Shell, ExxonMobil, BP: nomi diversi ma con lo stesso copione.

