La mamma di Leonardo che si è tolto la vita a Senigallia: «Gli ho detto di denunciare i bulli, ma lui sperava che tutto finisse. Inutile chiedere scusa adesso, adesso è troppo tardi» (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel giorno dopo il funerale del figlio che aveva 15 anni la donna racconta la sua volontà di avere giustizia per il suo ragazzo: «Inutile chiedere scusa adesso, adesso è troppo tardi. Leonardo chiedeva aiuto, ma loro non l’hanno ascoltato» Vanityfair.it - La mamma di Leonardo che si è tolto la vita a Senigallia: «Gli ho detto di denunciare i bulli, ma lui sperava che tutto finisse. Inutile chiedere scusa adesso, adesso è troppo tardi» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel giorno dopo il funerale del figlio che aveva 15 anni la donna racconta la sua volontà di avere giustizia per il suo ragazzo: «chiedeva aiuto, ma loro non l’hanno ascoltato»

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La mamma di Leonardo: “Suicida per colpa dei bulli. Docenti dovevano proteggerlo” - Ai ragazzi che avevano preso di mira Leonardo, spiega in un'intervista al Qn, direbbe "che mi hanno tolto mio figlio". E aggiunge: "In questo momento non sono pronta a perdonarli, ma prego per loro ... (rainews.it)

Leonardo suicida a 15 anni a Senigallia, la madre: «Tormentato dai bulli, sperava finisse. Il preside? Gli ho detto di andarsene» - Viktoryia Ramanenka, mamma di Leonardo Calcina, il 15enne di Senigallia che si è tolto la vita con la pistola d'ordinanza del padre perché vittima di presunti episodi ... (ilmattino.it)

Usa, dichiarato morto si risveglia mentre stanno per asportargli gli organi - L'esperienza da incubo capitata a TJ Hoover nel Kentucky. Il racconto di un'infermiera:«Si dimenava nel letto e poi ha iniziato a piangere». Aperte due inchieste ... (corriere.it)