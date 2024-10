La gufata di Renzi a Giorgia Meloni | Vuol fare l’influencer? L’Albania sarà il suo Pandoro…

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 19 ottobre 2024) Una scelta «pregiudiziale», quella dei giudici, di non convalidare il trattenimento dei migranti nei centri italiani in Albania. Almeno, così l’ha definita, che ha convocato per lunedì un Consiglio dei ministri ad hoc per «superare quest’ostacolo» posto dalla magistratura. Mentre i migranti fanno ritorno in Italia (a Bari), Matteopunzecchia la presidente del Consiglio e lancia la sua “”: «Per storia personale e convinzione politica sono l’ultimo a voler difendere la magistratura. E non entrerò nel merito della questione perché in questa vicenda albanese lo scontro con i giudici non c’entra nulla. La verità è più grave,ha commesso un errore clamoroso: sta sprecando centinaia di milioni degli italiani solo per un suo capriccio personale».