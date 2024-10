La gestazione per altri diventa reato: deriva estremista o misura di civiltà? (Di sabato 19 ottobre 2024) Life&People.it La discussione sulla fecondazione assistita infiamma da giorni il dibattito politico e sociale italiano. Un tema spartiacque, in grado come pochi di accendere ed evidenziare ulteriormente le differenze di vedute, già ben note e consolidate, tra l’elettorato di destra e quello di sinistra. Il senato ha approvato con 84 voti favorevoli e 58 contrari la proposta di legge, promossa da Fratelli d’Italia, volta a rendere la gestazione per altri (GPA) un “reato universale”, punibile dunque anche se consumatosi al di fuori dei confini nazionali. Le coppie o i singoli individui che abbiano regolarmente adottato all’estero tramite “utero in affitto”, previo pagamento di ingenti somme di denaro, saranno perseguibili giuridicamente e rischiano multe davvero salate, nonché un periodo di reclusione che va dai 6 mesi ai 2 anni. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) Life&People.it La discussione sulla fecondazione assistita infiamma da giorni il dibattito politico e sociale italiano. Un tema spartiacque, in grado come pochi di accendere ed evidenziare ulteriormente le differenze di vedute, già ben note e consolidate, tra l’elettorato di destra e quello di sinistra. Il senato ha approvato con 84 voti favorevoli e 58 contrari la proposta di legge, promossa da Fratelli d’Italia, volta a rendere laper(GPA) un “universale”, punibile dunque anche se consumatosi al di fuori dei confini nazionali. Le coppie o i singoli individui che abbiano regolarmente adottato all’estero tramite “utero in affitto”, previo pagamento di ingenti somme di denaro, saranno perseguibili giuridicamente e rischiano multe davvero salate, nonché un periodo di reclusione che va dai 6 mesi ai 2 anni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa non torna nella nuova legge sulla gestazione per altri - Su questo punto si registra qualche perplessità: l’avvocato bolognese Giorgio Muccio, specializzato in questo tipo di controversie, ha inviato una lettera aperta al presidente Sergio Mattarella in cui si richiede il rinvio della legge alle Camere per il fatto che vi sarebbe “il teorico rischio che tale procedimento democratico abbia l’effetto di provocare interruzioni di gravidanze ed abbandoni ... (Ilfoglio.it)

"Mai più bimbi comprati all'estero" : cosa cambia davvero ora che la gestazione per altri è reato universale - È la legge 40 del 2004 che regola la procreazione medicalmente assistita e stabilisce -. La gestazione per altri è reato universale. . Ma cosa significa? O meglio, cosa cambia davvero? La legge che vieta la maternità surrogata in Italia è in vigore da vent'anni, dunque nel nostro Paese è già reato. (Today.it)

Gestazione per altri reato universale : le risposte della ministra Roccella e quello che non torna nella possibile applicazione della legge - Le prese di posizione, i ricorsi, le ipotesi di inapplicabilità di una legge che appare, amolti giuristi, più provvedimento bandiera che norma realmente utilizzabile. (Vanityfair.it)