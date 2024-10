Anteprima24.it - Jomi Salerno, battuto Pontinia allo scadere

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa rete di Cecilie Wollerregala ai due punti nel match casalingo con(24-23). Il neo acquisto delle salernitane conclude in porta l’ultimo pne della partita permettendo alla Palumbo di festeggiare. Una partita difficile, un match in cui laha sofferto e lottato, recuperando talvolta i goal di svantaggio e mantenendo la lucidità fino alla fine. Non sempre perfetto il sette allenato da Thierry Vincent ma sicuramente tenace e combattivo. Una gara di altissimo livello, condotta a fasi alterne da ambo le squadre e che ha visto i portieri protagonisti. Nel finale però succede di tutto. Prima il goal di De Santis che pareggia i conti a un minuto d, poi il tiro sbagliato da Manojlovic e infine la rete di Woller che regala adue punti pesantissimi.