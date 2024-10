Secoloditalia.it - Israele lancia volantini con il volto di Sinwar su Gaza: “Hamas non governerà più”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Aerei israeliani hannotosul sud della Striscia diche mostravano una foto del corpo del capo militare di, Yahya, accompagnata dal messaggio “nonpiù“, una delle frasi più usate dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo riferiscono i media israeliani, secondo cui sul volantino, scritto in arabo e firmato dalle Idf, è scritto che “a chiunque deponga l’arma e consegni gli ostaggi sarà permesso di andarsene e vivere in pace”. Il testo del volantino era tratto dal discorso pronunciato da Netanyahu giovedì dopo cheera stato ucciso dai soldati israeliani che operavano a Rafah.ha uccisoma si scopre vulnerabile ai droni, da oggi, ha però un problema in più. Gli attacchi con i droni sono il punto debole dei sofisticati e iper-tecnologici sistemi di difesa aerea su cui può contare