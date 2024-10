Secoloditalia.it - Insolito Sinner a Riad, si scatena nelle danze in attesa della finalissima con Alcaraz. La Wada può attendere (video)

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un inedito: il campione azzurro porge l’altra guancia e mostra un voltoper lui Quello che, lasciati in albergo talento e polemiche doping, rivela un semplice 23enne che prova a viversi un momento di spensieratezza con i rivali di sempre in campo, per una volta amici sulla pista da ballo, e antagonisti da battere sempre con una pallina, ma stavolta non da colpire con la racchetta, ma da lanciare contro sagome di cartone al gioco del tiro al bersaglio. E così, per qualche ora, musiche, balli e sala giochi sgomberano dalla mente l’ansia di ricorsi e processi. E persino la tensione per la finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione che, per il vincitore, mette in palio ben 6 milioni di euro. Un match da disputare questa sera contro l’ami-nemico Carlitos