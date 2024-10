Iodonna.it - Ilaria Tuti scava nella coscienza dell'essere umano e delle sue scelte. Indaga il male, motore di tutte le storie, che può trasformare l'uomo in bestia. Oppure farlo risplendere, anche in mezzo alle macerie e alla distruzione

(Di sabato 19 ottobre 2024) Quando sidentro ile la morte sovrasta la vita, che cosa si è disposti a fare per non soccombere? Johann Adami, luminare di medicina legale, non scende a compromessi, rifiuta il fascismo e viene internato a Dachau. Il suo è un coraggio cieco, raro. Che però ha distrutto la sua famiglia.