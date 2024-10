Il microfono di Trump si spegne per 20 minuti al comizio di Detroit (Di sabato 19 ottobre 2024) Il microfono dell’ex presidente Donald Trump si è spento per 20 minuti durante un comizio a Detroit. “Ora quello che succede è che non pagherò il conto di questa stupida azienda che ci ha affittato questa roba”, ha poi detto Trump. Il microfono di Trump si spegne al comizio Il microfono dell’ex presidente Donald Trump Periodicodaily.com - Il microfono di Trump si spegne per 20 minuti al comizio di Detroit Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Ildell’ex presidente Donaldsi è spento per 20durante un. “Ora quello che succede è che non pagherò il conto di questa stupida azienda che ci ha affittato questa roba”, ha poi detto. IldisialIldell’ex presidente Donald

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“The Apprentice”, Bakalova è Ivana (ex di Trump): “L’ha rinnegata, ma...”. Poi “a letto” con Giuliani e... - Cosa ci dobbiamo aspettare dal film “The Apprentice: Alle origini di Trump” di Ali Abbasi? A questa domanda ha risposto Maria Bakalova, l’interprete di Ivana, prima moglie di The Donald: “Lui l’ha rin ... (mowmag.com)

Di crisi in crisi, gli Usa dietro la guerra di Bibi - Israele (Commenti) Ci attardiamo su un Biden "vacillante" per non vedere un’America che all’opposto persegue e consente una strategia della tensione per cambiare a suo vantaggio gli equilibri globali. (ilmanifesto.it)

Trump alla conquista dei tifosi d’acciaio: la sfida per i voti della Pennsylvania passa dal football americano - Il reportage: gli Steelers sono una delle squadre più seguite degli Stati Uniti. E i suoi fan sono un bacino elettorale che fa gola a tutti ... (repubblica.it)