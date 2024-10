Idonei concorso 2020, i docenti: “Scavalcati senza motivo, umiliato il nostro impegno. Ci ritroviamo senza ruolo dopo aver speso tempo e soldi” [VIDEO INTERVISTE] (Di sabato 19 ottobre 2024) In diverse città, un gruppo di docenti precari si è radunato davanti agli uffici scolastici per protestare contro la loro condizione di precarietà. L’obiettivo della mobilitazione è chiaro: chiedere garanzie per coloro che, nonostante abbiano superato il concorso ordinario del 2020, si trovano ancora in attesa di un’assunzione stabile. L'articolo Idonei concorso 2020, i docenti: “Scavalcati senza motivo, umiliato il nostro impegno. Ci ritroviamo senza ruolo dopo aver speso tempo e soldi” VIDEO INTERVISTE . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 19 ottobre 2024) In diverse città, un gruppo diprecari si è radunato davanti agli uffici scolastici per protestare contro la loro condizione di precarietà. L’obiettivo della mobilitazione è chiaro: chiedere garanzie per coloro che, nonostante abbiano superato ilordinario del, si trovano ancora in attesa di un’assunzione stabile. L'articolo, i: “il. Ci

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incompatibilità con l’insegnamento : quali altri lavori posso svolgere senza l’autorizzazione del Dirigente? Scheda per docenti di ruolo e precari - 53 del D. L'art. . lgs. L'articolo Incompatibilità con l’insegnamento: quali altri lavori posso svolgere senza l’autorizzazione del Dirigente? Scheda per docenti di ruolo e precari sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Le norme sulle incompatibilità si applicano anche ai dipendenti a tempo determinato. (Orizzontescuola.it)

107 guide normative per “Gestire la scuola” senza sbagliare. AGGIUNTA LA GUIDA : “Vigilanza e assemblee di classe/istituto nella scuola secondaria di II grado : il ruolo di DS e docenti” - . AGGIUNTA LA GUIDA: “Vigilanza e assemblee di classe/istituto nella scuola secondaria di II grado: il ruolo di DS e docenti” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. È la nuova sezione PLUS riservata a quanti hanno sottoscritto un abbonamento alla rivista “La Dirigenza scolastica” aggiungendosi ai contenuti già forniti: articoli […] L'articolo 107 guide normative per “Gestire la ... (Orizzontescuola.it)

Docenti neoassunti senza stipendio : “Migliaia senza soldi. Tanti non riescono a pagare l’affitto e sono costretti a tornare a casa”. La situazione in diverse province - Cresce la rabbia dei docenti neoimmessi in ruolo che, a metà ottobre, non hanno ancora ricevuto lo stipendio. La situazione in diverse province sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Un gruppo di circa 1700 insegnanti, coordinato da una docente, Eloisa Aquilina, denuncia una situazione di "vergogna assoluta" e chiede interventi immediati. (Orizzontescuola.it)