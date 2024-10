Ilfattoquotidiano.it - Gabriele Muccino: “Ero un disadattato, poi mi sono liberato dell’80% della balbuzie. Mio fratello Silvio? Sono 17 che dico la stessa cosa”

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Volevo fare il veterinario, ma mi nutrivo di film”., con quasi 30 anni di carriera alle spalle, si racconta a cuore aperto in un’intervista al CorriereSera, ripercorrendo il suo percorso da “” adolescente alla consacrazione come regista internazionale. E con “Fino alla fine“, il suo ultimo film in uscita il 31 ottobre, si avventura in un territorio nuovo: il thriller. “Nell’adolescenza ero un, ho sofferto molto per non riuscire a essere ascoltato”, confessa. La svolta arriva a 18 anni, con una recita scolastica che gli fa scoprire la passione per il cinema: “Fu il veicolo per liberarmi dell’80 percento”. Ma il vero successo arriva con “L’ultimo bacio“, un film generazionale che, nonostante le critiche dell’establishment, lo consacra come regista di talento.