G7, i ministri della Difesa ribadiscono il sostegno «incrollabile» all'Ucraina. Scontri a Napoli polizia-manifestanti (Di sabato 19 ottobre 2024) «Ribadiamo il nostro incrollabile sostegno all'Ucraina, che da quasi tre anni si difende dalla brutale e illegale guerra di aggressione su vasta scala della Russia». Così scrivono i ministri nella dichiarazione congiunta al termine dei lavori del G7 Difesa che si è tenuto oggi, 19 ottobre, al Palazzo Reale di Napoli. L'incontro, guidato dal ministro Guido Crosetto, è avvenuto in un contesto internazionale molto teso a causa dei diversi conflitti in corso: dall'Ucraina al Medio Oriente. Senza dimenticare i possibili focolai nell'Indopacifico con il confronto tra Cina e Taiwan e gli allarmi lanciati dal continente africano in preda a milizie private e colpi di Stato. Una tensione che si è riversata anche poco fuori da Palazzo Reale con il corteo di manifestanti anti G7 che ha prima deviato dal percorso stabilito e poi è arrivato a contatto con il cordone di polizia posto a Difesa.

