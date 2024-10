G7, Crosetto apre ufficialmente i lavori: riuniti a Napoli i ministri della Difesa (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha aperto ufficialmente i lavori del G7 Difesa al Palazzo reale di Napoli. Per la prima volta nella storia del "Gruppo dei 7", l'Italia riunisce i ministri della Difesa. Crosetto ha mostrato sorridente ai giornalisti un cornetto regalatogli ieri a Napoli, un gesto di scaramanzia prima dei Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il ministro, Guido, ha apertodel G7al Palazzo reale di. Per la prima volta nella storia del "Gruppo dei 7", l'Italia riunisce iha mostrato sorridente ai giornalisti un cornetto regalatogli ieri a, un gesto di scaramanzia prima dei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via i lavori del G7 Difesa a Napoli. Crosetto mostra un cornetto porta fortuna - L'articolo Al via i lavori del G7 Difesa a Napoli. Il Gcap sarà uno stimolo ulteriore per far crescere collaborazione e cooperazione industriale anche in altri settori ad elevato contenuto tecnologico», ha detto Crosetto. Prima dell’avvio dei lavori Crosetto ha mostrato un cornetto porta fortuna che gli è stato regalato ieri sera, nel corso della cena di gala, dal maestro Genny Di Virgilio. (Open.online)

Crosetto si rimette l’elmetto : “Aumentare le spese per la Difesa” - Alcuni di questi hanno detto che il 2% è l’obiettivo minimo, ormai insufficiente, e hanno auspicato un parametro superiore. Vale a dire la necessità di centrare l’obiettivo della crescita della spesa per la difesa al 2 per cento del Pil. Ingordo di finanziamenti nel suo settore, ovvero la difesa, ovvero più armi. (Lanotiziagiornale.it)

NATO - l’arrivo del ministro della Difesa Crosetto al summit a Bruxelles - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è a Bruxelles per partecipare alla riunione dei ministri della Difesa della Nato. La riunione è presieduta dal Segretario Generale dell’Alleanza Atlantica Mark Rutte. (Lapresse.it)