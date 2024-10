Thesocialpost.it - Frana ad Albisola Superiore: evacuate nove persone, animali salvati dai Vigili del fuoco

(Di sabato 19 ottobre 2024) Unaha colpito il comune dinella serata di venerdì, causando l’evacuazione die richiedendo un lungo intervento deidel. L’evento ha interessato via Poggi, una zona situata trae la frazione di Ellera, in prossimità di una vecchia cava. Laha riversato grandi quantità di terra e pietre sulla strada provinciale 2, ostruendo anche il torrente Sansobbia, già in piena a causa delle forti piogge. Intervento dei soccorsi Idel, con l’ausilio di unità cinofile, sono stati chiamati per verificare la presenza diin difficoltà. Grazie all’utilizzo degli escavatori, la strada e il corso del fiume sono stati temporaneamente liberati dai detriti, ma una secondaha aggravato la situazione, provocando l’esondazione del torrente.