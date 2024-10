Formazioni ufficiali Milan-Udinese, Serie A 2024/2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali di Milan-Udinese, partita valevole per l’ottava giornata di Serie A 2024/2025. Loftus-Cheek e Chukwueze hanno ripreso negli ultimi gioni ad allenarsi in gruppo e con ogni probabilità saranno disponibili. Il calciatore britannico è in balottaggio per una maglia dal primo minuto. In attacco torna Lucca tra le file della compagine friulana.Ecco le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Milan-Udinese Milan: Maignan; E. Royal, Thiaw, Pavlovi?, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. Udinese: Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovri?, Karlström, Zarraga, Zemura; Bravo, Lucca Formazioni ufficiali Milan-Udinese, Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ledi, partita valevole per l’ottava giornata di. Loftus-Cheek e Chukwueze hanno ripreso negli ultimi gioni ad allenarsi in gruppo e con ogni probabilità saranno disponibili. Il calciatore britannico è in balottaggio per una maglia dal primo minuto. In attacco torna Lucca tra le file della compagine friulana.Ecco le scelte dei due allenatori.: Maignan; E. Royal, Thiaw, Pavlovi?, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata.: Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovri?, Karlström, Zarraga, Zemura; Bravo, LuccaSportFace.

