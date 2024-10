Eurorivale Inter, Young Boys ok con Monteiro e Itten (Di sabato 19 ottobre 2024) Mercoledì sera a San Siro l`Inter gioca con lo Young Boys in Champions League. La squadra svizzera viene da una vittoria per 2-1 in casa in Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Mercoledì sera a San Siro l`gioca con loin Champions League. La squadra svizzera viene da una vittoria per 2-1 in casa in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Young Boys ritrova la vittoria prima dell’Inter - ma che fatica! - L’Inter arriva alla sfida europea dopo buone prestazioni in Europa, mentre in campionato dovrà vedersela domani contro la Roma. RIALZA LA TESTA – Dopo due sconfitte consecutive, lo Young Boys ritrova la vittoria, soprattutto nel secondo tempo, grazie ai gol di Monteiro al 47? e di Cédric Itten al 50?. (Inter-news.it)

Young-Boys-Inter su Sky o Amazon? Ecco dove vedere la sfida di Champions League - Young Boys-Inter dove vederla. L'Inter si prepara a tornare in campo in Champions League, nella prima edizione con il girone unico e il nuovo format controverso del torneo. I nerazzurri hanno... (Ilnerazzurro.it)

UFFICIALE – Young Boys - tegola per l’Inter : infortunio per un titolare - Per Young Boys-Inter fuori un titolare: forfait di Zoukrou FORFAIT – Young Boys-Inter è in programma mercoledì sera alle ore 21. I nerazzurri vanno a caccia del secondo successo consecutivo per salire a quota sette punti. Tegola per il tecnico Joel Magnin, che pochi giorni fa ha sostituito l’esonerato Rahmen. (Inter-news.it)