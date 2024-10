Empoli-Napoli, Conte in conferenza: “lavori in corso, c’è troppa esaltazione” (Di sabato 19 ottobre 2024) In vista della sfida di campionato contro l’Empoli il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato del percorso di ricostruzione della squadra e delle aspettative per la partita di domenica. Conte ha sottolineato che il Napoli è ancora in una fase di ricostruzione, essendo trascorsi solo tre mesi dall’inizio del suo mandato: “Ci sono lavori in corso, non può essere altrimenti poiché sono trascorsi solo tre mesi, altrimenti si andrebbe a sottovalutare un po’ tutto il percorso che c’è da fare in una fase di ricostruzione come la nostra. Siamo comunque soddisfatti del lavoro, stiamo lavorando tanto e bene”. Il tecnico ha anche parlato dell’importanza dello spirito di sacrificio e dell’atteggiamento da mantenere in campo: “Non tollererò spirito di sacrificio inferiore a quello dell’Empoli. Calcioweb.eu - Empoli-Napoli, Conte in conferenza: “lavori in corso, c’è troppa esaltazione” Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di sabato 19 ottobre 2024) In vista della sfida di campionato contro l’il tecnico del, Antonio, ha parlato del perdi ricostruzione della squadra e delle aspettative per la partita di domenica.ha sottolineato che ilè ancora in una fase di ricostruzione, essendo trascorsi solo tre mesi dall’inizio del suo mandato: “Ci sonoin, non può essere altrimenti poiché sono trascorsi solo tre mesi, altrimenti si andrebbe a sottovalutare un po’ tutto il perche c’è da fare in una fase di ricostruzione come la nostra. Siamo comunque soddisfatti del lavoro, stiamo lavorando tanto e bene”. Il tecnico ha anche parlato dell’importanza dello spirito di sacrificio e dell’atteggiamento da mantenere in campo: “Non tollererò spirito di sacrificio inferiore a quello dell’

Napoli - Conte : “I tifosi mi chiedono lo scudetto - ma ci vuole pazienza” - “Però c’è sicuramente la soddisfazione del lavoro, stiamo lavorando tanto e bene, con un gruppo di ragazzi che ha voglia di lavorare e questo è ciò che conta di più. D’Aversa Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. (Seriea24.it)

Napoli - Birindelli : «Conte ha bisogno di giocatori come lui. Empoli? Ecco perché sono tornato qui ad allenare la Primavera» - CONTE – «Credo che il dna Juventus per chi ha vissuto quegli anni […]. Tantissimi argomenti trattati, da Antonio Conte alla sua esperienza in Toscana. L’attuale allenatore dell’Empoli Primavera ha parlato di Antonio Conte, il suo Napoli e non solo Alessandro Birindelli, allenatore della dell’Empoli Primavera, è intervenuto a Radio Goal in diretta su Kiss Kiss Napoli. (Calcionews24.com)

La risposta sempre pronta di Antonio Conte sullo Scudetto al Napoli - La risposta saggia del mister, porta ad una sana riflessione. Le vittorie si costruiscono, non si inventano”. Il decimo posto ha portato De Laurentiis a rivedere i piani e a rivoluzionare rosa e staff tecnico. Conte, però, vuole che questa competitività duri nel tempo. Questa stagione servirà a Conte specialmente come preparazione per il futuro, sperando che i trofei possano arrivare presto. (Spazionapoli.it)