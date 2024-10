Emergenza carenza infermieri: un appello alla riforma organizzativa in Italia (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attuale crisi del settore sanitario in Italia, accentuata dalla pandemia, ha sollevato preoccupanti segnalazioni riguardo la carenza significativa di personale infermieristico. Durante un incontro dedicato alla valorizzazione della professione infermieristica, sono stati messi in evidenza i gravi problemi di organizzazione e di gestione che affliggono il sistema. Le dichiarazioni di esperti e figure di spicco nel campo della sanità hanno evidenziato la necessità di modifiche strutturali urgenti per affrontare questa emergente realtà. L’appello di Giuseppino Conti: oltre la crisi sanitaria Giuseppino Conti, Presidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche di Ancona, ha aperto i lavori dell’incontro “Dal Burnout alla valorizzazione dell’infermiere” con una forte denuncia riguardo le attuali condizioni di lavoro degli infermiere. Gaeta.it - Emergenza carenza infermieri: un appello alla riforma organizzativa in Italia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attuale crisi del settore sanitario in, accentuata dpandemia, ha sollevato preoccupanti segnalazioni riguardo lasignificativa di personalestico. Durante un incontro dedicatovalorizzazione della professionestica, sono stati messi in evidenza i gravi problemi di organizzazione e di gestione che affliggono il sistema. Le dichiarazioni di esperti e figure di spicco nel campo della sanità hanno evidenziato la necessità di modifiche strutturali urgenti per affrontare questa emergente realtà. L’di Giuseppino Conti: oltre la crisi sanitaria Giuseppino Conti, Presidente dell’Ordine delle Professionistiche di Ancona, ha aperto i lavori dell’incontro “Dal Burnoutvalorizzazione dell’infermiere” con una forte denuncia riguardo le attuali condizioni di lavoro degli infermiere.

“Grave carenza di farmaci salvavita contro lo shock anafilattico”. Allarme in Italia - Alcuni di questi prodotti salvavita, infatti, risultano carenti sul territorio nazionale. Leggi anche: Maltempo sull’Italia, prime nevicate. A lanciare l’allamre è stata la Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic) insieme all’Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri (Aaiito). (Thesocialpost.it)

L’allarme dei medici : “In Italia grave carenza di farmaci salvavita contro lo shock anafilattico” - La carenza riguarda soprattutto il farmaco Chenpen, iniettabile per via intramuscolare e in autonomia ai primi sintomi di shock anafilattico, soprattutto nella formulazione 500 mcg.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Mancano i medici di base in Italia : carenza intorno al 30% - «È indispensabile favorire il ricambio generazionale e migliorare le condizioni di lavoro dei medici di Medicina Generale – sottolinea Gianfranco Breccia, segretario nazionale SNAMI – per garantire un servizio sanitario efficiente e di qualità per tutti i cittadini, anche nei periodi più critici dell’anno. (Impresaitaliana.net)