Donna trovata morta in un b&b a Porto San Giorgio: deceduta da almeno 3 giorni, sul corpo diversi lividi

Trovato il cadavere di una Donna di circa 30 anni all'interno di un b&b a Porto San Giorgio, nel Fermano. Sul corpo sono state riscontrate diverse ecchimosi. Secondo i sanitari del 118, sarebbe deceduta da almeno tre giorni.

