Dentro la gara Primo snodo cruciale nella stagione dei canarini

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’alba di un nuovo inizio? Come sempre, l’unico giudice non potrà che essere il campo. Chiaro è che se si da una rapida sbirciata al calendario che attende il Modena fino alla prossima sosta per le Nazionali di novembre, viene naturale pensare che questa fase del campionato rappresenti una sorta di bivio, per non dire, quasi. Palermo, derby con il Sassuolo, Cremonese, Spezia e Carrarese. Ogni allenatore vi dirà che è vietato guardare troppo avanti ma ragionare a lungo termine, oggi, è anche fonte di fiducia perché se si pensa solo ed esclusivamente al presente, sono più le ombre che le luci.