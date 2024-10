Cruciani azzera Malpezzi: “Sinistra ipocrita, esulta per la sentenza sui migranti. In Albania nessun lager” (Di sabato 19 ottobre 2024) “La politica sui migranti non la può fare un governo democraticamente eletto?”. Giuseppe Cruciani scatenatissimo sul “golpe giudiziario” che ha annullato il trattenimento dei migranti nei nuovissimi centri in Albania e a 4 di sera, il programma di Paolo Del Debbio su Rete4, scatta il botta e risposta con Simona Malpezzi del Pd. I nostri ospiti discutono sul tema della migrazione e sul costo della manovra attuata in questi giorni, ora a #4disera pic.twitter. Secoloditalia.it - Cruciani azzera Malpezzi: “Sinistra ipocrita, esulta per la sentenza sui migranti. In Albania nessun lager” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “La politica suinon la può fare un governo democraticamente eletto?”. Giuseppescatenatissimo sul “golpe giudiziario” che ha annullato il trattenimento deinei nuovissimi centri ine a 4 di sera, il programma di Paolo Del Debbio su Rete4, scatta il botta e risposta con Simonadel Pd. I nostri ospiti discutono sul tema della migrazione e sul costo della manovra attuata in questi giorni, ora a #4disera pic.twitter.

