Cronos: Il nuovo Horror dai creatori del Remake di Silent Hill 2

Se avete apprezzato il Remake di Silent Hill 2 ed altri capolavori del team Bloober Team, sarete lieti di sapere che un nuovo gioco Horror è in uscita nel 2025, ci stiamo riferendo a Cronos: The New Dawn, il cui lancio è fissato su PC, PS5 e Xbox Series.

nuovo Horror da Bloober Team

In Cronos dovrete espolorare un mondo distopico, dove il passato si fonde al presente, dando vita ad una linea temporale caotica e nella quale bisogna sopravivvere dalle ostilità presenti. Il protagonista avrà come missione quella di esplorare le terre desolate e sconfigurare la fine dell'umanità, attraverso il risveglio di individui del passato oramai assopiti. L'ambientazione scelta è l'Europa dell'Est in chiave retro-futuristica, un ambiente di gioco desolato e inquietante, dove il pericolo si annida dietro ad ogni angolo.

Cronos : Il nuovo Horror dai creatori del Remake di Silent Hill 2 - . Nell’attesa di scoprire la data di uscita, potete dare uno sguardo al Gameplay Trailer condiviso per l’occasione. Nuovo Horror da Bloober Team In Cronos dovrete espolorare un mondo distopico, dove il passato si fonde al presente, dando vita ad una linea temporale caotica e nella quale bisogna sopravivvere dalle ostilità presenti. (Gamerbrain.net)

Cronos : The New Dawn - annunciato il nuovo horror sci-fi di Bloober Team - ” Cronos The New Dawn verrà uscito nel corso del 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC. “Nel passato il mondo diviene preda del Cambiamento è avvenuto un cataclisma che ha alterato per sempre l’umanità; nel frattempo, nelle lande devastate del futuro, ogni singolo istante è scandito dalla lotta per la sopravvivenza, con tan6ti spietati abomini che mettono costantemente alla prova i tuoi riflessi e ... (Game-experience.it)

