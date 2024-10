Cristina Scozia investita da una betoniera in bici a Milano | accusato di omicidio l’assessore che approvò la corsia ciclabile non a norma

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ci sarebbe anche la segnaletica tra le cause che hanno portato il conducente di unaa travolgere e uccidere, 39enne che gli transitava di di fianco all’incrocio tra via Sforza e Corso di Porta Vittoria, il 20 aprile 2024 a. Questa è la tesi della procura di, elaborata in seguito alla chiusura delle indagini della polizia, sulla base della quale sono accusati dicolposo anche l’allora assessore Guido Granelli, che aveva la delega alla mobilità quando venne progettato quel tratto di, e due funzionari comunali, oltre al conducente della. Secondo la procura, la segnaletica in quel tratto di strada «non è conforme alle prescrizioni del codice della strada» e «contradditoria», in quanto «genera confusione per chi percorre la strada».