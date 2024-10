Cpr Albania, Schlein: “Da governo gravissimo scontro con giudici per coprire incapacità” (Di sabato 19 ottobre 2024) La segretaria del Partito democratico Elly Schlein, alla manifestazione di Cgil e Uil a Piazza del Popolo a Roma, è tornata sulle critiche da parte del governo alla decisione del tribunale di Roma che ha bocciato il trattenimento dei 12 migranti nel Centro per il rimpatrio di Gjader in Albania. “Le dichiarazioni di Salvini e Nordio sulla magistratura? È gravissimo questo scontro istituzionale alimentato dal governo per coprire la loro incapacità. Non è colpa dei giudici e non è colpa dell’opposizione se non sanno leggere le leggi e le sentenze. Nessuno è al di sopra delle leggi europee, internazionali e italiane. Tantomeno lo è chi governa”. “È uno scontro gravissimo e noi continueremo a inchiodarli alle loro responsabilità e alle loro incapacità. Sono loro che hanno fatto questo pasticcio sulla pelle dei migranti e spendendo 800milioni che avrebbero dovuto spendere nella sanità. Lapresse.it - Cpr Albania, Schlein: “Da governo gravissimo scontro con giudici per coprire incapacità” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La segretaria del Partito democratico Elly, alla manifestazione di Cgil e Uil a Piazza del Popolo a Roma, è tornata sulle critiche da parte delalla decisione del tribunale di Roma che ha bocciato il trattenimento dei 12 migranti nel Centro per il rimpatrio di Gjader in. “Le dichiarazioni di Salvini e Nordio sulla magistratura? Èquestoistituzionale alimentato dalperla loro. Non è colpa deie non è colpa dell’opposizione se non sanno leggere le leggi e le sentenze. Nessuno è al di sopra delle leggi europee, internazionali e italiane. Tantomeno lo è chi governa”. “È unoe noi continueremo a inchiodarli alle loro responsabilità e alle loro. Sono loro che hanno fatto questo pasticcio sulla pelle dei migranti e spendendo 800milioni che avrebbero dovuto spendere nella sanità.

Albania - Schlein : “L’accordo non sta in piedi. Il governo non può aggirare le sentenze europee - dovrebbe uscire dall’Unione” - Ad attaccare è la segretaria del Pd, Elly Schlein, partecipando alla manifestazione di Cgil e Uil su salario e salute, dopo le invettive da parte di Meloni, Nordio e Salvini contro i magistrati sul caso Albania e l’annuncio da parte dell’esecutivo di voler forzare attraverso un decreto legge. Per la leader del Pd ”è gravissimo questo scontro istituzionale con la magistratura, ‘alimentato tutto ... (Ilfattoquotidiano.it)

Schlein - gravissimo scontro istituzionale - governo incapace - Nessuno è al di sopra delle leggi europee, internazionali ed italiane, tantomeno lo è chi governa. Sono artefici dei propri disastri". Lo dice la segretaria Pd, Elly Schlein, a margine della manifestazione di Cgil e Uil, rispondendo ad una domanda sugli attacchi alla magistratura. Non penso che lo vogliano proporre, anche se non sarebbe la prima volta". (Quotidiano.net)

Sanità : Schlein - 'Governo continua a mentire - minimo storico di spesa sul Pil' - Sulla sanità il Governo continua a mentire, stanno arrivando al minimo storico di spesa sanitaria sul Pil. Non ci vengano a dire che le risorse non ci sono". (Adnkronos) - "Una grande piazza anche oggi, per la sanità pubblica, per il lavoro. . Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, partecipando alla manifestazione di Cgil, Cisl e Uil su salario e salute. (Iltempo.it)